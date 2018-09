Încă un dezastru natural lovește Japonia, după taifunul Jebi. Cutremur de 6,7 grade înregistrat în nordul arhipelagului nipon

23:40

What’s UP a părăsit Exatlon. Artistul a cedat, în urma unor neînțelegeri cu ceilalți concurenți, dar și a dorului de casă și soție. Cosmin Cernat a făcut anunțul în legătură cu acesta. „A venit momentul să vă explic care este, pe scurt, situatia lui What’s UP. Din pacate, el nu mai poate concura. Exatlonul este […] Post-ul What’s UP a părăsit Exatlon. Artistul a cedat după ce s-a certat la cuțite cu Lili Sandu. “Nu mai poate concura “ apare prima dată în Libertatea.ro.