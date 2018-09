Cum a scăpat un jandarm de acuzația de mită pe motiv de PROTOCOALE

17:40

Pe o piață de 300 mil de euro, retailerul polonez de fashion online lansat în România la finalul anului 2015 a câștigat până în prezent o cotă de piață de 6,7%. “Creșterea din acest an se datorează în mare parte strategiei susținute de a oferi servicii mai bune dar și o selecție de branduri internaționale cât mai variate clienților noștri. În 2018 am adăugat în portofoliu branduri noi precum Tommy Jeans, Armani Exchange, Tally Weijl. Dincolo de eforturile de a ușura procesul de achiziție efectiv, încercam să fim un reper de stil pentru clienții noștri. Colaborăm cu cei mai buni specialiști de modă din România pentru a oferi soluții de styling bazate pe cele mai căutate tendințe în modă, sub formă articolelor tematice și workshop-urilor video”, declară Raluca Radu, Country Manager Answear.ro. Strategia Answear.ro este strâns legată de creșterea accelerată a fashion retail-ului online în România, într-o piață în care consumatorii își cunosc deja bine brandurile favorite și vor să petreacă mai puțin timp în magazinele fizice. “Estimăm să încheiem anul 2018 cu o cifră de afaceri de 20 milioane Euro, deci aproape o dublare față de 2017. În acest sens, ne-am pregătit deja din timp pentru campania de Black Friday din acest an, în cadrul căreia vom avea oferte foarte bune cu care venim în întâmpinarea clienților nostri”, adaugă Raluca Radu. Answear.ro s-a aflat anul trecut în fruntea clasamentului în ceea ce privește procentul de vizite și comenzi provenite de pe device-uri mobile la nivelul grupului Answear. Creșterea a continuat și în prima jumătate a lui 2018, când tranzacțiile pe mobil au crescut cu 130% față de primele 6 luni ale lui 2017. În acest context, Answear.ro a lansat în luna februarie a acestui an aplicația pentru mobil care a înregistrat un număr de 56.000 download-uri până în prezent. Astfel, România a fost printre primele piețe care au lansat aplicația pentru mobil Answear deoarece Românii cumpără pe mobil mai mult decât alte piețe precum Cehia, Polonia, Ungaria, unde Answear este prezent. În cadrul aplicației se pune accent pe ușurința folosirii contului de utilizator care este conectat cu ANSWEAR CLUB, programul de fidelizare prin care la fiecare achiziție clientul primește 10% reducere, sub forma punctelor de fidelitate care se acumulează în cont. Wishlist-ul este și el foarte ușor de folosit pentru a face mai ușoară posibilitatea utilizatorului de a-și salva și compara produsele în lista de favorite. Accentul experienței de utilizare mobile app cade pe calitatea imaginilor și pe întreagă experiență de folosire, de la evidențierea celor mai bune oferte, livrarea și returul rapid și ușor, până la informații detaliate ale produselor (video-uri dedicate, tabele de mărimi, culoarea produsului etc) Peste 60% dintre clienții Answear.ro sunt femei, astfel că produsele cele mai bine vândute sunt din categoriile preferate de acestea – cum ar fi pantofi, jachete, rochii, cămăsi și topuri, iar printre cele mai apreciate branduri sunt Tommy Hilfiger, Guess, Levis, Calvin Klein, New Balance, Under Armour, Adidas Originals, Nike. Despre Answear.ro: ANSWEAR este magazinul online originar din Polonia. Cu o istorie de 7 ani în piață de eCommerce europeană, grupul este prezent în țări precum Cehia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și România. În România, Answear.ro oferă peste 300 de branduri de haine, încălțăminte și accesorii de la nume sonere precum Nike, Adidas, Under Armour, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Diesel, US Polo, Guess, Trussardi, Calvin Klein sau Michael Kors, DKNY și New Balance.