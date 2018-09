Iulia Albu dă de pământ cu Smiley. Cu ce a călcat pe bec juratul de la “Vocea României”

20:20

Un dublu atentat sinucigaș a avut loc astăzi în Kabul, transmite France Press. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și alte 25 rănite într-un cartier șiit din Kabul, au anunțat responsabili afgani. Prima deflagrație s-a produs în interiorul unei săli de sport unde se antrenau luptători. Un atentator sinucigaș și-a detonat vesta explozivă. Cea […] The post Dublu ATENTAT sinucigaș! Cel puțin 14 morți și 25 de răniți appeared first on Cancan.ro.