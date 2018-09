ATENȚIE! Se schimbă vârsta de PENSIONARE pentru anumite categorii. Ești și tu pe lista?

10:00

Ajungi la analize, totul pare normal și viața ta este dată peste cap de un anunț al medicului- suferi de cancer. Cei mai mulți români cad pradă deznădejdiii și găsesc cu greu resurse să lupte. Cum treci însă peste acest moment am încercat să aflăm de la un psiholog care are în față, zi de zi, zeci de astfel de cazuri. Adina Moraru este medic psiholog si are răspunsul.