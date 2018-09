VIDEO Tânărul care a muritîmpreună cu tatăl său într-un accident pe DN1, conducea un bolid cu volan pedreapta

08:45

„Salut, mai am nevoie de 999.999 de români“ este mesajul campaniei „Let’s Do It, Romania!“ care, anul acesta, îşi propune să mobilizeze un milion de voluntari la Ziua de Curăţenie Naţională, pe 15 septembrie. La Adevărul Live, de la ora 11.00, vorbim cu Anca Maria Baniţă, manager de comunicare al organizaţiei, despre cum se pot implica românii într-una dintre cele mai ambiţioase mişcări civice din ţară şi de pe glob.