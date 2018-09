Un copil din Iași a murit după ce a intrat sub roțile unei mașini. Bunica lui a murit tot în accident rutier în urmă cu doi ani, aproape în același loc

12:10

Un oficial american a scris împotriva lui Donald Trump în New York Times, sub titlul „Fac parte din rezistenţa din interiorul administraţiei Trump”. Cotidianul a publicat miercuri, 5 septembrie, un articol de opinie scris de un „oficial american de rang înalt”, a cărui identitate nu este dezvăluită, la cererea acestuia. De aceea, preşedintele Statelor Unite […] Post-ul Un oficial american a scris împotriva lui Donald Trump, în New York Times. Reacția președintelui SUA apare prima dată în Libertatea.ro.