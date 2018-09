EXATLON 5 septembrie. Scandal de proporţii între What's UP şi Lili Sandu. "Vin şi-ţi trag una peste ochi...."

Lili Sandu spargea o nuca de cocos in timp ce What's UP dormea. Frumoasa vedeta nu si-a dat seama ca artistul dormea, iar el a rabufnit. Nu a durat mult pana a inceput un schimb de replici acide si un scandal in toata regula intre cei doi Faimosi. Citește mai departe...

