Londra îl acuză pe Putin că este în ultimă instanţă vinovat de atacul cu Noviciok împotriva lui Skripal

Airbus este în România de cinci decenii şi, dacă această ţară doreşte, poate rămâne aici încă 50 de ani, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, Serge Durand, responsabil pentru România al companiei constructoare de aeronave.Serge Durand a vorbit, în interviul acordat AGERPRES, despre pragul de 16 elicoptere H215M ce ar trebui comandate de România pentru ca activitatea de asamblare a aparatelor de zbor, la fabrica Airbus din Braşov să înceapă.Reprezentantul Airbus a amintit şi de un acord mai recent pe această temă, care stipulează compania română IAR ca prim-contractor pentru ministerul român al Apărării, pentru a furniza H215M."Prim-contractor înseamnă că vom numi aeronava IAR/H215M. Va fi un produs românesc", a spus Durand.AGERPRES: Într-un interviu anterior aţi afirmat că Airbus consideră că România este o ţară inconstantă.Serge Durand: A fost mai degrabă o remarcă personală. De când am venit, în 2015, până în prezent, m-am întâlnit cu cinci premieri aşa că... Dar, global, din punctul de vedere Airbus, Airbus este o companie constantă şi stabilă în România. Din 1968, Airbus este în România. Aş spune că, din contră, Airbus este un partener stabil, pe termen lung al României. Acesta este mesajul meu.AGERPRES: Aţi văzut puncte de instabilitate, din rolul de companie, aici, în România?Serge Durand: În industrie gândim pe termen lung, avem cicluri lungi. Suntem aici de aproape cinci decenii şi, dacă România îşi doreşte, putem să mai stăm pentru încă cinci decenii. Avem multe oportunităţi, avem multe propuneri de oportunităţi pentru România, nu ne dorim ca România să rateze această oportunitate.AGERPRES: Linia de asamblare pentru elicopterele H215 a fost inaugurată, în 2016, de Francois Hollande, preşedintele Franţei la acea dată. În acel moment, în cuvântul său de deschidere, vorbea de viitorul proiectului. Aţi putea evidenţia care din lucrurile comunicate de el au fost realizate şi care nu?Serge Durand: Absolut. Mesajul principal al domnului Hollande a fost că suntem aici să servim piaţa română, dar, în principiu, piaţa mondială. Îmi amintesc foarte bine ce a spus domnul Hollande. A spus că dacă România comandă H215M acesta va fi, evident, un semnal pentru piaţa internaţională. Încrederea într-un produs este atunci când un produs este cumpărat de ţara în care este creat. Acesta este motivul pentru care am pus acest prag - 16 H215M, elicoptere militare. Acesta este pragul pus de Airbus din punct de vedere industrial, economic, pentru a începe manufacturarea acestui tip de elicopter în Braşov. Nu este foarte mult. Dacă ascult ce spune competiţia, uneori, se vorbeşte de 45 de elicoptere. Nu e acelaşi lucru. Aş vrea, cu adevărat, şi acesta este un mesaj important, să nu comparăm merele cu perele. Pentru că, văzând oferta Airbus ... aş vrea să fie subliniat, în interviu, că trebuie comparate doar lucrurile ce pot fi comparate. Oferta Airbus este excelentă şi nu ne dorim ca România să rateze această ofertă. Am şi cifre în acest sens.AGERPRES: Vorbeaţi de 16 elicoptere H215 doar pentru uz militar.Serge Durand: Da, pentru că atunci când începe activitatea în fabrică, trebuie să producem acelaşi tip de elicopter, în aceeaşi schemă. Aşa că am spus 16, ceea ce pentru mine nu este o cifră prea mare, în comparaţie cu mizele. În acelaşi timp, şi acesta este un aspect important pentru mine, de data aceasta nu de faţă cu preşedintele Hollande, ci cu preşedintele Macron, a fost semnat, în august anul trecut, un acord foarte important de faţă cu preşedintele Iohannis în acord complet cu ministerul Economiei şi cu premierul român - acord ce menţionează o înţelegere exclusivă, de 15 ani cu partenerul nostru de mult timp, IAR, din Braşov. Asta înseamnă că timp de 15 ani suntem angajaţi să punem IAR ca prim-contractor pentru ministerul român al Apărării, pentru a furniza H215M, ceea ce înseamnă foarte mult - prim-contractor înseamnă că vom numi aeronava IAR/H215M. Va fi un produs românesc, ca atunci când în 1968, am decis să punem IAR/330 la Puma şi ştiţi că la IAR au fost create 365 de elicoptere de acest tip. Multe au fost exportate, unele încă zboară. Deci, suntem un partener de încredere pentru România aşa că vrem să transmitem mesajul: "Nu rataţi această oportunitate!". Airbus este un partener puternic iar în aceşti 15 ani avem un acord exclusiv pentru elicoptere multirol de gabarit mediu H215M. Am văzut în unele interviuri, competitori de-ai noştri spunând: "Vom construi, cu IAR elicoptere multirol în Braşov". Nu! Este legal imposibil. Întrebaţi partenerul meu, IAR. Este un contract semnat în faţa a doi preşedinţi. Un contract este un contract. Timp de 15 ani, cu IAR...AGERPRES: Este exclusivitate...Serge Durand: Este exclusivitate pe elicopterele medii multirol. Deci, cuvântul dat este cuvântul dat. Puteţi să îl întrebaţi pe partenerul nostru, pentru că avem o relaţie foarte bună. Lucrăm în fiecare zi, la nivel local. Avem aceeaşi tehnologie, avem, cotidian, schimburi de personal. Facem schimb de tehnologie, de mai multe tipuri de procese, instrumente, studenţi. Este un cluster. Şi, dacă ne vizitaţi la Braşov, veţi găsi acolo un cluster al industriei aeronautice, anume IAR, Airbus Helicopters România, Airbus Helicopters Industries, ce nu a demarat şi Premium Aerotec, ce face parte din Airbus. În concluzie, Airbus Helicopters, Premium Aerotec şi Airbus Defence and Space, care are un birou mare de design, în Bucureşti - Airbus aduce o contribuţie în ţară 6.300 de locuri de muncă, directe şi indirecte. Întrebaţi competiţia ce fac ei.AGERPRES: Când spuneţi "competiţia" vorbiţi de o anume firmă sau despre competiţie ...Serge Durand: În general... Toţi competitorii.AGERPRES: Pe segmentul militar.Serge Durand: Şi pe cel civil. Noi suntem singurul constructor de elicoptere şi singura mare companie din România, ca partener. Acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Acesta este motivul pentru care, singurul lucru pe care îl vrem este o procedură transparentă, competiţie transparentă. Vrem să punem pe masă care sunt produsele noastre, care este impactul nostru în România, de 50 de ani, care este contribuţia noastră la economia românească, la piaţa de muncă română, la educaţia din România. În prezent, 150 de studenţi din Braşov sunt sponsorizaţi de Airbus, la Colegiul "Transilvania", la Airbus Technologies. Lucrează pe aeronave Airbus, pe procesele Airbus, pe instrumentele Airbus. Iar noi îi sponsorizăm, deci investim în viitor. 150 de studenţi înseamnă mult, pentru că vorbim de meserii cu un înalt grad de specializare. Aşa că, atunci când văd declaraţiile din presă ale competiţiei că vor face anumite lucruri, nu este relevant pentru mine, noi facem asta de 50 de ani. Deci, pe de o parte sunt promisiuni iar pe cealaltă parte, fapte solide.La vizita preşedintelui Hollande au existat promisiuni şi la vizita preşedintelui Macron, de asemenea. Pot să spun că România a ratat şanse.AGERPRES: A ratat şanse...Serge Durand: A ratat, da, pentru că, între timp, H215 a fost vândut în lume. Am vândut mult. Este fabricat în Franţa, pentru că nu a fost atins acel prag. Deci a fost ratată oportunitatea de a construi H215 în Braşov şi de a exporta din Braşov în lume acest IAR H215M. Repet: IAR, deci elicopter român. Deci care este miza României? Să aparţină unui club foarte, foarte select al constructorilor de elicoptere. Nu sunt mulţi. Asta oferă Airbus.AGERPRES: Vorbeaţi de o oportunitate ratată. Este ratată definitiv sau lucrurile sunt încă în discuţii?Serge Durand: Sunt încă în discuţie. Sunt încă în discuţie. Da, România a ratat oportunităţi, dar acesta nu este finalul. Sper, asta este meseria mea, pentru asta sunt aici, din 2015, că această oportunitate nu va fi ratată. Acesta este mesajul meu.AGERPRES: În această primăvară, unul dintre liderii Airbus a fost citat în presa franceză spunând că Airbus ia în considerare o retragere de pe piaţa română. Lucrurile stau altfel acum?Serge Durand: Toate variantele sunt pe masă. Suntem o industrie, o industrie mare, avem interese, mize, în lumea întreagă. Aşa că, oferim oportunităţi mari şi, din nou spun, oportunităţi care nu trebuie ratate.AGERPRES: Pe site-ul Airbus Helicopters România sunt anunţuri de locuri de muncă. Puteţi oferi cifre în acest sens?Serge Durand: În prezent, în Braşov, avem Premium Aerotec, care angajează aproximativ 1.000 de persoane şi Airbus Helicopters, ce angajează aproximativ 200 de persoane. Deci este vorba de o reînnoire permanentă a echipei. Sunt persoane care se pensionează, care sunt înlocuite, lucruri care fac parte din evoluţia firmei. Dacă vorbim despre Airbus Helicopters România, companie ce a fost creată ca joint venture cu IAR: 49 -51, avem succes pe plan internaţional. În 10 ani, Airbus Helicopters România a adus o cifră de afaceri de 300 de milioane de euro, care este împărţită jumătate-jumătate.AGERPRES: Jumătate România, jumătate Franţa.Serge Durand: Şi, în acelaşi timp, am exportat între 70 şi 75 la sută din ceea ce construim. În prezent, avem aeronave ale forţelor aeriene franceze şi ale armatei franceze. Am încheiat munca la aparatele pentru Finnish Border Guard. Vă invit să veniţi în decembrie la ceremonia prezentării Super Puma, pentru garda de coastă din Finlanda. Avem aeronave din Djibouti, din Gabon, Emiratele Arabe Unite, din România, Ungaria şi multe, multe altele. Aceasta este o companie ce lucrează internaţional, deci contribuim la exportul României. E un lucru de luat în considerare. De aceea îmi doresc o discuţie deschisă. Dacă vrem să comparăm mere cu mere şi nu mere cu pere, vedem şi înţelegem marea diferenţă, care este în favoarea Airbus şi nu pentru că vorbim de compania mea, ci pentru că vorbim de numere, de fapte concrete. Nu vorbesc de promisiuni, vorbesc de fapte concrete. Asta face diferenţa. Când sponsorizez 150 de studenţi înseamnă că pregătesc viitorul. E nevoie de mult timp pentru a pregăti un lucrător în industria construcţiei de elicoptere, de asta trebuie să investim în tehnologie.AGERPRES: Cei 150 de studenţi sponsorizaţi de Airbus vor fi angajaţi de Airbus?Serge Durand: Dacă evoluţia este confirmată, desigur. Este un pariu al nostru.AGERPRES: Când se vorbeşte despre investiţii străine în România, mari investitori francezi precum Renault, de exemplu, au vorbit de infrastructura din România, care este departe de a fi perfectă. Cum vă afectează acest lucru pe dumneavoastră, Airbus?Serge Durand: Vreţi adevărul? Nu ne afectează. Sigur, dacă ar fi o nouă autostradă, e binevenită. Dacă ar fi un nou aeroport în Braşov, este binevenit. Dar, până acum, nu pot spune că această lipsă în infrastructură ne-a oprit să investim. Ar putea fi mai bună, dar nu ne-a împiedicat dezvoltarea companiei în Braşov, pentru că centrul de greutate al aeronauticii este în Braşov. Deci da, aş călători mai uşor la Bucureşti dar, onest vorbind, nu ne afectează afacerea.AGERPRES: Puteţi vorbi despre investiţiile Airbus în România până în prezent şi despre proiecţiile pe care le aveţi în caz că România nu va rata, cum aţi spus, o şansă?Serge Durand: Şansa este să devină parte dintr-un club select al constructorilor de elicoptere din lume. Dacă nu atingem acest prag de 16 H215M, desigur că oportunitatea va dispărea. Deci mesajul este: Da, sunt încrezător în viitor, pentru că, atunci când văd cifrele, când mă uit la istorie, la parteneri, este evident. Aş vrea să vorbiţi şi cu partenerii mei din domeniul aeronautic. Un asemenea parteneriat nu se naşte într-o zi. Avem patru decenii de parteneriat cu IAR. Dar avem şi o companie care are rezultate bune, în Bucureşti - Turbomecanica, cu care colaborăm în domeniul motoarelor, dar şi Aerotec, Aerofina pentru avionică, Comoti, pentru cercetare şi tot aşa. E important pentru mine să ştiu ce cred partenerii noştri din aeronautică, deoarece facem parte dintr-o reţea. Până la urmă, lucrăm împreună, cu o singură tehnologie, cu procese. Este un aspect ce trebuie luat în considerare. Asta este părerea mea.AGERPRES: Vorbeaţi de pragul de 16 elicoptere H215M, asamblate aici, în România. Ce perioadă de timp previzionaţi, pentru acest prag?Serge Durand: În aeronautică, avem doar cicluri mari. Dacă ne imaginăm că aceste 16 aeronave sunt comandate până la finalul anului, am avea nevoie de doi-trei ani să fim complet operaţionali pentru a le furniza. Trebuie să ne asigurăm de toate detaliile, dar cel mai important element este IAR, partenerul nostru, care va fi prim-contractor - de la design, fabrică şi altele. Să fii prim-contractor este o mare responsabilitate. În prezent, lucrăm din greu şi este nevoie de timp, facem eforturi de doi ani să punem la punct procesele - ce vor face ei, ce vom face noi, cum vom furniza, cum vom personaliza, customiza, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării. Este nevoie de timp. Nu este o decizie pe termen scurt. Este un proces lung şi, din fericire, am lucrat de atâta timp împreună, suntem atât de apropiaţi în procesele noastre, astfel încât avem nevoie de mult, mult mai puţin timp decât oricărui alt competitor.AGERPRES: România a alocat 2 % din PIB pentru Apărare. Se poate spune că guvernul român a ales oferta americană atunci când vorbim de investiţia în Apărare. Partea franceză vede acest lucru ca o dezamăgire? Cum abordaţi asta, din perspectiva de afaceri?Serge Durand: Sincer vorbind, în calitate de cetăţean european, ar putea fi un echilibru mai bun. Ar putea fi un echilibru mult mai bun. Cred că, nu am cifrele exacte în minte, dar cred că între 90 şi 95 % din achiziţii merg către Statele Unite, care sunt un aliat bun, dar echilibrul ar putea fi mai bun. În calitate de cetăţean european, cred că ar trebui să ne gândim, de asemenea, la Apărarea Europeană, care este un proiect în desfăşurare. Deci 95 % - 5%: acesta nu este un echilibru. Avem atâtea bunuri, în domeniul elicopterelor, dar nu numai, avem în atâtea domenii. Cred că ar putea fi mai bine pentru Europa.AGERPRES: Care ar fi argumentul principal al dumneavoastră, în calitate de constructor şi de mare companie, pentru guvernul român, pentru a investi mai mult în proiecte europene?Serge Durand: În primul rând, să construiască ceea ce se numeşte Apărarea Europeană. Uneori, trebuie să ne gândim la noi înşine, la noi, Europa, adică. În al doilea rând, cred că este o situaţia din care câştigă toată lumea. Dacă facem ceva în România, vom exporta această aeronavă în lumea întreagă. Aceasta este o mare oportunitate, o mare ofertă. În al treilea rând, noi credem - şi eu aş vrea o dezbatere publică -, că aceste produse sunt mai bune - mai ieftine, mai performante. Sunt gata să arăt cifre. Este, de asemenea, în avantajul utilizatorului. Şi, dacă aţi vorbi cu utilizatorii, aş fi fericit, deoarece, în comunitatea celor ce folosesc acest elicopter, este o înţelegere comună - sunt atâtea avantaje. (...) Pe de o parte, dacă există o procedură deschisă, cred că România nu mai poate să îşi permită doar contracte G2G, pentru că, vorbim de consecinţa pentru industria română. Întrebaţi reprezentanţii industriei române ce primesc ei din cele aproape 10 miliarde de euro prevăzute pentru 10 ani pe contracte militare. Aş vrea să ştiu cât din asta a fost offset sau consecinţă cu scopuri industriale în România.AGERPRES: Sunt cifre ce au legătură cu Airbus?Serge Durand: Global. Avem o politică industrială. Politica noastră industrială este uşor de pus în practică. Nu ştiu dacă am fost clar în ceea ce priveşte avantajele, dar sunt atât de multe. Avantaje politice, dar nu este meseria mea, avantaje industriale - aici este domeniul meu şi performanţele elicopterelor - aici este meseria mea.AGERPRES: Când vorbiţi despre avantaje, găsiţi că guvernul român vă ascultă?Serge Durand: Da, domnul ministru al Apărării a vizitat Airbus în iunie şi cred că a fost plăcut impresionat. Oamenii ştiu. Experţii, şi sunt experţi excelenţi în Ministerul Apărării, în Forţele Aeriene, în special, ştiu produsele noastre. Folosesc Puma de 40 de ani. Când treci de la Puma la H 215 M, nu e atât de complicat, este o continuitate de logică.AGERPRES: Airbus a pus în discuţie şi livrarea de aeronave pentru scopuri medicale, pentru SMURD.Serge Durand: După cum am citit, va fi pornită o licitaţie. Nu voi vorbi despre asta, pentru că este o regulă internă să nu vorbim de o licitaţie ce urmează să aibă loc.AGERPRES: Este în curs, deci.Serge Durand: Am citit în presă, trebuie să fie pornită curând, dar aş prefera să nu vorbesc despre asta.AGERPRES: Vorbiţi de licitaţia publică pentru SMURD.Serge Durand: Absolut. Susţinem modelul de aeronavă, de care utilizatorii sunt mulţumiţi, dar despre licitaţia ce urmează nu pot face niciun comentariu. (...) Desigur, vom participa, de asta nu pot comenta. Este o regulă internă.AGERPRES: În ceea ce priveşte viitorul Airbus în România, puteţi oferi cifre?Serge Durand: Bineînţeles. Revenind, ce înseamnă Airbus în România? 6.300 de locuri de muncă, directe şi indirecte. Dacă planurile evoluează, vor fi sute şi sute de locuri de muncă în plus. Nu vorbim de mii de locuri de muncă, pentru că activăm în domeniul aeronauticii - un domeniu care necesită înaltă specializare şi bine plătit. Deci avem nevoie de timp să pregătim oameni şi nu practicăm integrarea a mii de oameni în această industrie, pe termen scurt. Dar vorbim de sute de locuri de muncă dacă oportunităţile sunt fructificate.AGERPRES: Dar banii investiţi de Airbus?Serge Durand: Este public. Investiţia Airbus Industries a fost de 52 de milioane de euro. Este o cifră publică.AGERPRES: Care este viitorul industriei aeronautice în general? Este o tendinţa de a merge către elicoptere militare sau de uz civil?Serge Durand: Este un grafic clasic sinusoid. În mare, proporţia e de 50 %- 50%. Acesta este secretul succesului Airbus şi al Airbus Helicopters în special - avem aeronave militare dar şi civile iar acestea nu sunt aeronave civile cărora le atribuim "uniforma" militară. Nu! Această aeronavă, de exemplu (arată către o machetă H215 - n.r.) a fost o aeronavă militară din care noi am derivat una civilă. Depinde. Ar putea fi opusul. De exemplu, 145 M a fost o aeronavă civilă din care a derivat un elicopter uşor de atac. De asemenea, avem şi aeronave specializate precum Tiger. Dar secretul succesului Airbus este că avem jumătate aeronave militare, jumătate civile şi asta ne facem să trecem dincolo de fluctuaţiile pieţei.AGERPRES: Recent, Airbus a semnat contracte cu Ucraina şi Ungaria. Dacă H215 va fi asamblat în România, acele contracte, părţi din acele contracte vor fi executate în România? Anume, România va fi un pol în care vor fi executate contracte cu alte ţări?Serge Durand: Nu ştiu încă, dar ştiu că România este înconjurată de ţări care sunt clienţi Airbus. Ucraina - 55 de aeronave, 55 de elicoptere, Ungaria - 20 de elicoptere uşoare de atac iar Serbia - 9 elicoptere. De asta spun că este o mare oportunitate pentru România şi, din nou, elicopterul construit în Braşov, dacă ajungem la o înţelegere, va fi exportat în lume. Nu vorbesc de Europa, vorbesc la nivel global. Recent, H215 şi H215M au fost vândute în Europa, Asia şi America Latină. Aceasta este piaţa actuală. Nu este o promisiune, este un fapt. Aceste aeronave sunt conectate la o piaţă mondială. Dar, da, Ucraina are încredere în Airbus, Serbia are încredere în Airbus şi Ungaria are încredere în Airbus.AGERPRES: Airbus are o dată anume în minte până la care, dacă cerinţele sale nu sunt împlinite, va schimba modul în care abordează guvernul român? Aveţi un an în minte? Adică, dacă până la data X...Serge Durand: Sunt discuţii interne, sunt decizii interne pe care nu le pot dezvălui, dar vă pot spune un lucru care este important - din nou, aceasta este o mare oportunitate iar jobul meu constă în a face ca România să nu rateze această oportunitate. Aceasta este meseria mea - să pun pe masă această ofertă care este favorabilă pentru ţară, pentru Airbus, desigur, suntem o afacere şi mă folosesc de ce am pentru a face ca România să nu rateze ocazia.AGERPRES: Credeţi că discuţia pe larg în această chestiune este, de fapt, despre Europa versus Statele Unite ale Americii, când vine vorba de România?Serge Durand: Nu ştiu. Ştiu că această aeronavă, din ce am înţeles, răspunde unor nevoi. Aşa că dacă există o nevoie de elicoptere de atac, avem posibilităţi - am vândut către Ungaria, către Serbia. Putem deveni elicopterul de atac al Europei Apărării. Tehnic, în ceea ce priveşte performanţa, preţul, suntem deja competitivi. Vrem doar o procedură transparentă şi suntem gata să demonstrăm că Airbus este o alegere bună, acesta este mesajul meu.AGERPRES: Airbus are cerinţe urgente de la guvernul României, lucruri ce trebuie făcute de guvern şi sunt absolut necesare pentru ca afacerea să funcţioneze la parametri normali în România?Serge Durand: Avem cicluri lungi de producţie. Singurul lucru pe care vrem să îl facem, pragmatic, este să avem această comandă pentru H215M cât mai curând posibil, deoarece este o probă de încredere. Vreau, de asemenea, să arăt grupului Airbus că putem să ne bazăm pe România. Deci aceasta este o mare ocazie pentru România şi pentru Airbus să se simtă confortabil în această relaţie pe termen lung. Pentru că suntem aici de atâta timp şi vrem să rămânem aici, dar depinde de asemenea de partener.AGERPRES: Mai aveţi ceva de adăugat, în finalul interviului?Serge Durand: Cred că 1 Decembrie este o dată importantă. Sunt fericit că Franţa participă la sărbătoarea Centenarului României. Sunt pasionat de istorie şi am citit despre ce s-a întâmplat în 1918, implicarea generalului Berthelot. Suntem mândri să fi contribuit la România modernă şi la ce s-a întâmplat acolo. Aceste lucruri trebuie marcate şi sunt încântat să celebrez 100 de ani de România şi Franţa face parte din sărbătoare. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Alexandru Cojocaru)