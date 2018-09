Scene ca-n filme! Din cauza problemelor în cuplu, o tânără din Botoșani a încercat să fugă din țară după ce a incendiat mașina și o parte din locuința iubitului

13:50

Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, anunta modificari in invatamant. Mai exact, finantarea de baza pentru copiii sub 3 ani inscrisi la crese si gradinite se va realiza, incepand cu anul scolar 2019-2020, din bugetul de stat si dupa metodologia Ministerului Educatiei Nationale (MEN), urmand sa fie aprobata o Ordonanta in acest sens. De altfel, aceasta a spus ca Ordonanta va "regandi" si sistemul de invatamant superior, iar una dintre modificari arata ca avansarea in cariera didactica se va...