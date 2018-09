Rozalina Lăpădatu (IDSE): Din motive financiare spitalele nu pot achiziţiona tratamentul copiilor cu atrofie musculară

15:00

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Vlad Chiricheş, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că e foarte important ca prima reprezentativă să înceapă Liga Naţiunilor cu o victorie în partida de la Ploieşti cu Muntenegru pentru a avea un moral bun în meciul din deplasare cu Serbia."În ultimele două meciuri cu Muntenegru am obţinut rezultate nefavorabile (n.r. - 1-1 acasă şi 0-1 în deplasare în preliminariile CM 2018), dar sperăm să facem un joc bun. S-a schimbat mult echipa naţională la nivelul atitudinii şi sperăm să câştigăm. Avem două jocuri dificile, dar e foarte important să începem cu o victorie. Pentru că o victorie ne va da un moral bun pentru partida cu Serbia unde ne dorim să câştigăm. Am înţeles foarte bine regulile din Liga Naţiunilor. Ştim că trebuie să câştigăm grupa, iar în cazul unei ratări a calificării la EURO 2020 putem să jucăm într-un play-off", a spus căpitanul României.Acesta a menţionat că absenţa atacantului muntenegrean Stevan Jovetic, care a marcat de două ori împotriva României în precedentele partide, nu va afecta atitudinea echipei naţionale a României. "Nu ne-am relaxat când am aflat că nu vine Jovetic. Selecţionerul ne-a transmis că nu e numai Jovetic cel care joacă pentru Muntenegru. Vom avea în faţă o echipă puternică şi bine organizată. Iar noi trebuie să dăm 100% pentru a putea câştiga. Va fi o situaţie stranie să jucăm fără spectatori la Ploieşti, nu e foarte plăcut. Dar noi trebuie să ne facem treaba şi fără suporteri. De când a venit noul selecţioner am încercat să schimbăm anumite lucruri. După cum s-a văzut şi în ultimele partide, formăm un grup la naţională. Mi se pare că suntem mult mai uniţi, avem o atitudine mult mai bună", a afirmat Chiricheş.Fundaşul susţine că este pregătit fizic să joace titular, chiar dacă nu a evoluat pentru echipa de club, Napoli, în actualul sezon din Italia. "Un meci oficial nu am mai jucat de mult, dar am jucat în perioada de pregătire. Nu am evoluat în primele trei meciuri din campionat, dar mă simt bine din punct de vedere fizic şi sunt pregătit să evoluez. Dacă antrenorul are încredere în mine şi mă vede ca pe un lider al naţionalei nu am de ce să refuz banderola de căpitan. Îmi face plăcere să joc pentru România, este o mândrie. De fiecare dată când vin aici o fac cât pot eu de bine", a precizat fotbalistul.El a adăugat că prima reprezentativă poate ajuta fotbalul românesc, aflat într-o cădere după ratarea calificării echipelor de club în grupele cupelor europene. "Nu suntem într-o perioadă extraordinară, dar echipele noastre de club trebuie ca anul viitor să facă o figură bună. Iar noi, echipa naţională, trebuie să ajutăm fotbalul românesc să se ridice puţin", a mai spus Chiricheş.Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, la 7 septembrie, de la ora 21,45, la Ploieşti, selecţionata Muntenegrului, în prima partidă din cadrul Grupei a 4-a Ligii Naţiunilor (Seria C), care se va disputa fără spectatori. La 10 septembrie, de la ora 21,45, România va întâlni pe stadionul Partizan din Belgrad, selecţionata Serbiei, în aceeaşi competiţie. AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)