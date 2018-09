Stelian Ion: Ministrul Justiţiei nu a dat dovadă de transparenţă în cazul nominalizării la funcţia de procuror şef al DNA

16:00

Preşedintele american Donald Trump i-a mulţumit joi liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru încredere, declarându-se convins că împreună vor putea duce la bun sfârşit negocierile privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, transmit AFP şi Reuters.'Kim Jong Un din Coreea de Nord îşi proclamă ''încrederea nestrămutată'' faţă de preşedintele Trump. Îţi mulţumesc, preşedinte Kim', a scris el pe Twitter. Kim Jong Un of North Korea proclaims “unwavering faith in President Trump.” Thank you to Chairman Kim. We will get it done together!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2018 'Vom reuşi împreună!', a adăugat preşedintele american, deşi discuţiile între Washington şi Phenian privitoare la arsenalul atomic nord-coreean sunt în impas.Potrivit agenţiei oficiale nord-coreene KCNA, Kim Jong Un şi-a reafirmat angajamentul în favoarea denuclearizării peninsulei, în cursul unei întâlniri cu Chung Eui-yong, consilier pentru securitate naţională al preşedintelui sud-coreean, Moon Jae-in.În pofida dificultăţilor, Kim a arătat în mod clar că 'încrederea sa în dl Trump rămâne neschimbată', a subliniat emisarul sud-coreean.Seulul încearcă să dea un nou suflu elanului diplomatic care a condus la summitul istoric Trump-Kim, desfăşurat la 12 iunie în Singapore. Cei doi lideri au ajuns atunci la un compromis foarte vag în favoarea unei 'denuclearizări totale a peninsulei coreene', modalităţile concrete şi calendarul urmând a fi stabilite la negocieri ulterioare.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Ionuţ Mareş, editor online: Ady Ivaşcu)