Gabriela Firea, susținută de 24 de consilieri PSD! Au semnat o scrisoare deschisă de susținere a primarului Capitalei

17:00

Congolezul Cedric Mongongu a jucat la AS Monaco, dar are cel mai mic salariu din Liga 1! Suma incredibilă pe care o primește la Iași. În fotbalul românesc nu se huzurește, dar congolezul Cedric Mongongu a făcut un gest incredibil: le-a cerut șefilor de la Poli Iași să-i plătească doar o sumă modică – 100 […] Post-ul Congolezul Cedric Mongongu a jucat la AS Monaco, dar are cel mai mic salariu din Liga 1! Suma incredibilă pe care o primește la Iași apare prima dată în Libertatea.ro.