Ciamba: România este interesată de experienţa Estoniei în domeniul digitalizării societăţii şi gestionarea preşedinţiei Consiliului UE

Mai multe persoane au fost rănite joi de gloanţe în urma unui incident armat produs într-o bancă din Cincinnati, în statul american Ohio, au anunţat media locale, citate de France Presse.Poliţia din Cincinnati a indicat într-o postare pe Twitter că anchetează un schimb de focuri "între un atacator şi un agent" de poliţie în această bancă, Fifth Third Bank. @CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM— Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018Incidentul s-a produs în holul de la intrare şi zona de livrare a băncii, potrivit poliţiei.Media locale informează despre mai multe persoane rănite şi spitalizate, fără să ofere un număr exact al răniţilor.O parte din centrul oraşului a fost izolată de poliţie şi mai multe ambulanţe au fost mobilizate la locul incidentului. AGERPRES/(AS - autor: Lilia Traci, editor: Ionuţ Mareş, editor online: Ady Ivaşcu)