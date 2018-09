Cătălin Cazacu a pipăit o blondă în public, apoi a tras-o de…

14:30

După ce a impresioant milioane de români cu calitățile sale fizice, dar și cu dorința de a se lansa în showbiz, Elena Voscoboinic, partenera lui Radu Vâlcan de la "Dansez pentru tine", s-a întors la Chișinău. Recent, frumoasa brunetă a devenit mama unei fetițe superbe! Ce face și cum arată acum bruneta care a înnebunit