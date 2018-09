Legenda construită de comuniști și devenită simbol al Revoluției (ep. I)

14:50

Deputatul USR Iulian Bulai a transmis joi că femeile care au avut venituri din drepturi de autor riscă să nu primească indemnizaţia de creştere a copilului, după ce o modificare din martie 2018 a Codului Fiscal a schimbat definiţia veniturilor din activităţi independente din articolul 67, stipulat în OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia de […]