UPDATE Brazilia: Bolsonaro a fost operat timp de două ore şi se află în stare "gravă, dar stabilă" (spital)

21:30

Actriţa afro-americană Cicely Tyson, producătorii de film Kathleen Kenney şi Frank Marshall, compozitorul argentinian Lalo Schifrin şi agentul de publicitate Marvin Levy vor fi recompensaţi în 2018 cu premii Oscar onorifice, a anunţat miercuri Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), informează usatoday.com.Aceste trofee vor fi înmânate în cadrul celei de-a 10-a ediţii a galei Governors Awards, ce va avea loc pe 18 noiembrie în Los Angeles.Cicely Tyson, în vârstă de 93 de ani, s-a născut în Harlem şi şi-a început cariera lucrând ca model şi actriţă de teatru, jucând inclusiv în spectacole puse în scenă pe Broadway.După câteva roluri secundare în cinematografie şi televiziune, a devenit cunoscută graţie personajului Portia din filmul "The Heart Is A Lonely Hunter" (1968). Patru ani mai târziu, a fost nominalizată la Oscar pentru rolul principal din "Sounder". Printre alte interpretări remarcabile ale sale se numără cele din filmele "The River Niger", "Friend Green Tomatoes", "Diary of A Mad Black Woman", "The Help", "Alex Cross" şi "Last Flag Flying".Producătoarea de film Kathleen Kennedy şi partenerul ei, Frank Marshall, vor primi Irving G. Thalberg Memorial Award. Cei doi au înfiinţat compania Amblin Productions în colaborare cu Steven Spielberg şi au fost nominalizaţi cu "The Colour Purple" la premiul Oscar pentru cel mai bun film.Frank Marshall a mai primit o nominalizare la aceeaşi categorie şi cu filmul "Raiders of the Lost Ark", în timp ce Kathleen Kennedy a mai fost nominalizată la Oscarul pentru cel mai bun film cu alte trei pelicule - "E.T. The Extra-Terrestrial", "War Horse" şi "Lincoln".Kathleen Kennedy a devenit preşedintele Lucasfilm în 2012, studioul care produce filmele din seria "Star Wars". Ea a devenit prima femeie care va fi recompensată de AMPAS cu Thalberg Award.Colaborarea lui Martin Levy la filmul din 1977 "Close Encounters of the Third Kind" a marcat începutul unui parteneriat de patru decenii cu Steven Spielberg. El este primul agent de publicitate care primeşte un Oscar onorific.Lalo Schifrin a compus coloane sonore pentru mai mult de 100 de filme, inclusiv pentru pelicule clasice ale celei de-a şaptea arte, precum "The Cincinnati Kid", "Bullitt", "Dirty Harry", "Enter the Dragon", dar şi memorabila temă muzicală a serialului de televiziune "Mission: Impossibile", care a fost preluată şi în producţiile recente lansate în cadrul seriei cinematografice omonime. Lalo Schifrin a primit şase nominalizări la premiile Oscar. AGERPRES/(AS - editor: Florin Bădescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.oscars.org