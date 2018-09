Alina Vidican, supărată foc după ce a aflat că Valentina Pelinel ar fi din nou însărcinată cu Borcea

16:30

Două femei din Malaezia au fost biciuite în fața a peste 100 de persoane, din cauză că au încercat să întrețină relații sexuale împreună. Este pentru prima dată când statul dă o pedeapsă atât de dură pentru o astfel de întâmplare, ridicând semne de întrebare cu vedere la deschiderea țării față de comunitatea LGBT. Cele două femei, în vârstă de 22 și 32 […]