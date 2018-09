Ministrul american al apărării face o vizită neanunţată în Afganistan

22:40

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei pentru partea a doua a Programului "Rabla Clasic" şi va fi aprobat săptămâna viitoare, după care vom da drumul primelor de casare, a declarat, joi seara, vicepremierul şi ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu."'Rabla' este cel mai longeviv program guvernamental şi de fiecare dată am încercat că îmbunătăţim condiţiile de acordare a tichetelor. Întotdeauna suma este insuficientă. România accesează proiectul foarte repede. În prima parte a anului, când am aprobat bugetul, am alocat suma de 130 de milioane de lei pentru persoane fizice şi 20 de milioane de lei pentru persoane juridice. Ea a fost foarte repede epuizată. Sunt deja introduse pe piaţă 21.000 de maşini noi, care se produc aici, în România, şi acum s-a luat decizia să suplimentăm bugetul AFM cu o sumă de 200 de milioane de lei pentru aproximativ 30.000 de maşini. Sunt maşini noi, care într-adevăr, din toate punctele de vedere, ne asigură şi calitatea aerului şi siguranţa în circulaţie", a spus Gavrilescu, la Antena 3.Potrivit acesteia, săptămâna viitoare va fi aprobat bugetul AFM şi imediat va începe acordarea primelor de casare."Partea a doua a Programului 'Rabla' ar fi trebuit să înceapă dacă rectificarea era adoptată mult mai repede, începea în maxim 10 zile de la momentul în care aveam adoptat bugetul AFM. Avem o întârziere; întârzierea aceasta am putut ieri să o deblocăm, săptămâna viitoare vom aproba şi bugetul AFM şi imediat să dăm drumul la aceste prime de casare", a precizat ea.Graţiela Gavrilescu a subliniat că aceste prime de casare au o valoare de 6.500 de lei şi se acordă proprietarilor de maşini mai vechi de 8 ani, care vor să achiziţioneze autoturisme noi."Dacă o persoană fizică vrea să beneficieze de aceste tichete, va accesa programul. Este vorba despre cei care au maşini mai vechi de opt ani, au o primă de casare de 6.500 de lei şi ştiţi foarte bine că nu ai posibilitatea să te duci să cumperi dacă nu ai depus şi o astfel de maşină mai veche de 8 ani. Maşina imediat se accesează în sistemul electronic al AFM. Te duci, bineînţeles îţi casezi maşina, o dai la REMAT, după care te duci în paralel şi îţi înscrii dorinţa de achiziţionare a unei maşini la un dealer auto. Statul dă o primă de casare pentru o maşină mai veche de 8 ani, de 6.500 de lei, la care se poate adăuga o sumă de 1.000 de lei pentru o maşină care are o normă de poluare de 100 grame/CO2 şi bineînţeles pentru cele hibrid încă 1.700 de lei. În acelaşi timp, să nu uităm şi aşa numitul Program 'Rabla Plus' care a însemnat o primă de 10.000 de euro ecobonus pentru achiziţionarea unor maşini 100% electrice. Deja, până la ora actuală sunt introduse cereri pentru circa 500 de maşini electrice şi aproximativ diferenţa până la 1.000 de maşini hibrid şi hibrid plug-in", a explicat şeful de la Mediu.Potrivit sursei citate, cu aceste cupoane pot fi cumpărate autoturisme de la orice dealer auto, însă marea majoritate a celor înscrişi în acest program s-au îndreptat către maşini produse în România.În ceea ce priveşte staţiile de reîncărcare pentru maşinile electrice, Graţiela Gavrilescu a arătat că până la jumătatea lunii octombrie va fi lansat şi programul de amplasare a acestor staţii pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi."Am publicat în Monitorul Oficial încă de la sfârşitul lunii iulie - şi de asta şi aşteptam rectificarea bugetară - ca toate municipiile reşedinţă de judeţ să poată să acceseze Fondul de Mediu pentru a putea să achiziţioneze şi să monteze staţiile de reîncărcare pentru maşinile electrice, urmând ca până la jumătatea lunii octombrie să lansăm, după ce o să primim şi avizul de la Comisia Europeană pentru ajutorul de stat, staţiile de reîncărcare pe drumurile naţionale, pe autostrăzi, tocmai pentru fluidizarea traficului, nu pentru blocaje, în sensul să rămâi cu maşina undeva la jumătatea drumului şi pentru a putea să creăm un circuit în ceea ce priveşte această staţie", a menţionat ea.Întrebată de ce nu dă un ordin, ca ministru al Mediului şi ca vicepremier, prin care să oblige toate marile companii petroliere deţinătoare de benzinării să aibă şi o priză pentru maşinile electrice, Graţiela Gavrilescu a răspuns că au avut loc deja aceste discuţii, iar toţi retailerii din România au fost de acord."Marea majoritate a acestora au şi început să monteze astfel de staţii de reîncărcare în marile municipii. Au un program de dezvoltare până la sfârşitul anului cu continuitate în anii viitori şi bineînţeles la fel ca şi cei care sunt posesorii acestor staţii de alimentare cu combustibil", a subliniat ministrul.Conform statisticii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), vânzările totale de autovehicule noi au crescut, în primele şapte luni ale anului, cu 23,8%, până la 105.686 unităţi, comparativ cu intervalul de referinţă din 2017. În continuare, persoanele juridice sunt cele care susţin vânzările auto în România (63% din totalul achiziţiilor de autoturisme realizate în primele 7 luni), însă şi achiziţiile realizate de către persoanele fizice au crescut cu 32% în comparaţie cu intervalul ianuarie - iulie 2017, până la 33.013 de unităţi.În ceea ce priveşte autoturismele 'verzi'(electrice şi hibride), interesul pentru acestea continuă să rămână unul ridicat în acest an, mai ales pe fondul stimulentelor acordate prin Programul 'Rabla Plus'. Ca urmare, după primele 7 luni din 2018, ponderea autoturismelor ecologice în vânzările auto totale din România a ajuns, în intervalul de referinţă, la 2,5%, în creştere semnificativă faţă de aceeaşi perioadă din 2017, iar numărul acestora se ridică la 2.293 de unităţi, aproape dublu faţă de intervalul de referinţă.Din totalul comercializat în perioada ianuarie - iulie, 1.754 de unităţi sunt autoturisme hibrid plug-in (creştere 54,5% faţă de primele şapte luni din anul anterior), iar 485 sunt electrice 100%, respectiv de circa 3,2 ori mai mare (+225,5%), la nivel comparativ.Voucherele din Programul "Rabla Clasic", ediţia 2018, pentru persoane fizice, s-au epuizat la sfârşitul lunii martie, la numai două săptămâni după demararea sesiunii din acest an a programului guvernamental, iar o viitoare suplimentare de buget se va concretiza în măsura în care bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) va permite acest lucru, conform precizărilor făcute de instituţie, la solicitarea AGERPRES, în data de 6 iulie.La începutul lunii august, premierul Viorica Dăncilă anunţa o suplimentare importantă de fonduri ce va fi realizată pentru Programul "Rabla", în sensul acordării a încă 30.000 de tichete pentru achiziţia de autoturisme."Astfel, vom ajunge la 50.000 de tichete alocate în acest an programului 'Rabla', dublu faţă de anul 2017", a spus Dăncilă.Ediţia cu numărul 15 a Programului "Rabla" a demarat în data de 15 martie 2018, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, cu două luni mai devreme faţă de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei. Anul trecut, Programul "Rabla" (cu extensiile Clasic şi Plus) a beneficiat de o alocare în valoare de 205 milioane de lei, inclusiv cu suplimentarea de 25 de milioane lei din timpul anului.Ministerul de resort estimează că, în 2018, românii vor cumpăra, prin Programul "Rabla Plus", 2.000 de maşini electrice.Accesarea programului nu este condiţionată de casarea şi radierea unui autovehicul uzat, iar prima oferită în cadrul Programului "Rabla Clasic" (de 6.500 de lei) se poate cumula cu ecotichetele prevăzute de Programul "Rabla Plus", numai în cazul în care solicitantul va achiziţiona fie un autovehicul nou electric, fie unul electric hibrid plug-in. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)