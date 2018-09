Cum se menține Anca Serea după cinci nașteri: „Am 53 de kilograme și sunt foarte atentă la alimentație!”

16:20

O femeie din Alaska (Statele Unite) a fost arestată pentru că și-a ucis cei doi copii după ce a căutat pe Google modalități de a comite o crimă fără a lăsa urme. Stephany Lafountain a sunat la serviciul de urgențe în noiembrie 2017 spunând că fiica ei de 13 luni nu respira. Cu o oră […] The post O mamă de 23 de ani și-a ucis bebelușii după o căutare pe Google appeared first on Cancan.ro.