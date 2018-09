Răsturnare de situaţie pe Autostrada de Centură Bucureşti. Constructor SURPRIZĂ

17:30

Despre modificarea Codurilor Penale a declarat că NU are nicio obiecţie, că practica reglează dacă sunt oportune şi că, în calitate de procuror, aplică noile dispoziţii, scrie g4media.ro. Peste 100 de mii de dosare penale privind infractiuni extrem de grave intre care omor, viol, furt si talharie, numai in Bucuresti, vor fi clasate automat daca modificarea Codului de procedura penala va intra in vigoare asa cum a fost ea votata de Parlament, ceea ce reprezinta o prioritate a PSD-ALDE pentru actuala sesiune parlamentara. Datele sunt oficiale, obtinute de Ziare.com de la Politia Capitalei, in baza Legii 544 a liberului acces la informatiile de interes public. Intr-o sesiune parlamentara extraordinara, pe 18 iunie, Camera Deputatilor, decizonala, vota pe repede inainte proiectul de lege privind modificarile aduse Codului de procedura penala. Acesta introduce la articolul 305, aliniatul 1 indice 1 care prevede: "In termen de maximum un an de la data inceperii urmaririi penale cu privire la fapta, organul de urmarire penala este obligat sa procedeze fie la inceperea urmaririi penale cu privire la persoana, daca sunt indeplinite conditiile legale pentru a dispune aceasta masura, fie la clasarea cauzei." Articolul integral pe G4MEDIA.