Indicii ROBOR la 3 luni, la 6 luni și la 12 luni au scăzut vineri

07:40

Larisa Munteanu este una dintre dansatoarele preferate ale maneliștilor. Recent, în cadrul unui interviu, bruneta a povestit cum a aflat că iubitul ei o înșeală și cum acesta a părăsit-o, deși era însărcinată. Mai mult, bărbatul a încercat chiar să o lovească. „I-am scanat telefonul, am simţit… De la un timp nici nu mai dădea […] The post Larisa Munteanu, una dintre dansatoarele preferate ale maneliștilor, și-a povestit drama. Calvarul a început în perioada când era însărcinată appeared first on Cancan.ro.