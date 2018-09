Citeşte în noul număr Business Magazin din 10 septembrie 2018

08:40

AŞA NU: „Sunt aici de un an deja, muncesc mult, stau peste program, coordonez o echipă cu targetURI din ce în ce mai mari, iar salariul meu este sub media pieţei pentru acest rol”.AŞA DA: „În ultimul an am economisit sume imense pentru companie şi o pot face în continuare mai bine decât oricine, plus că, după cum ştii, activitatea mea a contribuit la creşterea veniturilor companiei cu 20%. În acest ritm, cred cu tărie că avem potenţial de dublare a veniturilor în următorii doi ani”.