Fostul premier francez Francois Fillon, audiat de judecători

14:00

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Turul României, organizat cu ocazia Centenarului după o pauză de cinci ani, va marca evoluţia ciclismului românesc de acum înainte."Pentru mine este o zi specială, pentru că ştiu ce responsabilitate avem când vom organiza a 51-a ediţie a Turului Ciclist al României. Este un eveniment important nu numai pentru ciclismul românesc, ci pentru întreg sportul românesc. Pentru că nu foarte multe competiţii au ajuns la 51 de ediţii. Este o revenire spectaculoasă a competiţiei în anul Centenarului. Mă bucur că împreună cu MTS şi COSR am reuşit să punem pe picioare această competiţie. Cred că acest Tur va marca de acum înainte evoluţia ciclismului românesc. Simt că sportivii români sunt foarte motivaţi. Avem 5 echipe româneşti la start, iar asta marchează o premieră naţională. Totodată avem la start cei mai titraţi ciclişti români. Şi mă refer aici la Eduard Grosu, care concurează la echipa Vini Fantini şi a adus puncte valoroase echipei naţionale. Apoi este Serghei Ţvetcov, care concurează în America şi va veni să concureze pentru lotul naţional. Le mulţumesc că sunt lângă ciclismul românesc", a spus Novak la conferinţa de lansare a competiţiei."Anul acesta ajungem la 4 curse UCI înregistrate în România şi devenim cea mai competitivă ţară din Balcani. Am ajuns să avem mai multe concursuri internaţionale decât Rusia, deci am devenit una dintre cele mai importante ţări din Europa de Est la ciclism. La ediţia Turului României din acest an se vor aduna la start 20 de echipe din SUA, România, Italia, Olanda, Kuweit şi alte ţări cu un total de 120 de sportivi", a adăugat el.Preşedintele a explicat că traseul ediţiei a 51-a nu a fost ales în funcţie de dificultate, ci pentru a marca şi uni regiunile României în anul Centenarului. "Turul va începe la Alba Iulia cu startul pe 19 septembrie şi prima sosire la Sibiu. După aceea se va merge la Braşov, Focşani, pe 21 septembrie se va face o transbordare la Buzău de unde se va pleca la Târgovişte, iar de acolo în ultima etapă se vine spre Bucureşti. Acest traseu a fost ales pentru a marca şi uni regiunile ţării, deci nu pentru a avea cea mai grea cursă posibilă. De aceea nu a fost ales Transfăgărăşanul sau Transalpina, este un traseu special pentru Centenar", a precizat Eduard Novak.Prezent la conferinţa de presă, secretarul de stat al Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS), Cosmin Butuza, a afirmat că instituţia susţine financiar Turul Ciclist al României. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO"Am început discuţiile privind Turul Ciclist al României încă de anul trecut împreună cu fostul ministru Marius Dunca şi am continuat cu actualul ministru Ioana Bran. Am avut discuţii lunar pentru a vedea cum putem ajuta Federaţia Română de Ciclism în organizarea Turului României. Şi suntem foarte fericiţi că am reuşit, împreună cu sprijinul COSR, ca după 5 ani să redăm ciclismului românesc acest tur. Cu atât mai mult cu cât este organizat în anul Centenarului, încă un motiv de mândrie pentru noi, ca români. O dată cu semnarea contractului cu Federaţia Română de Ciclism am alocat banii necesari pentru organizarea acestui tur", a menţionat Butuza. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOPreşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat că îi aşteaptă pe ciclişti în echipa României la Jocurile Olimpice din 2020. "Este un eveniment important pentru România şi pentru Federaţia Română de Ciclism, un eveniment binevenit în anul Centenarului. Turul ciclist are anul acesta o structură specială, în sensul că uneşte provinciile istorice ale României. Sunt convins că această competiţie va creşte de la an la an şi va coagula din ce în ce mai mulţi oameni. Sunt convins că Turul Ciclist al României nu este decât o încălzire pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Îi aşteptăm pe ciclişti în echipa olimpică. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român are un tricou pe care îl va acorda celui mai bun tânăr sportiv din Turul ciclist", a spus Covaliu. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOLa rândul său, antrenorul lotului naţional de ciclism al României, Iorgos Georgiadis, a precizat că îşi doreşte ca un român să câştige ediţia din acest an a Turului României. "Acum 5 ani am fost spectator la ultima etapă a Turului ciclist, iar acum am ajuns să reprezint România şi să fiu antrenorul lotului naţional. Sunt foarte mândru de acest lucru şi vreau să mulţumesc federaţiei pentru încredere. Eu voi face tot ce pot pentru a ajunge la un nivel cât mai înalt alături de sportivi în Turul României. Pentru mine ca antrenor este foarte important să avem din nou această cursă. Sportivii sunt foarte motivaţi când au auzit că revine Turul Ciclist al României. Sper să am în echipă doi lideri, pe Eduard Grosu şi pe Serghei Ţvetcov. O să vedem în cursă dacă putem obţinem tricoul galben şi chiar să câştigăm Turul cu unul dintre cei doi sportivi", a afirmat antrenorul.Iorgos Georgiadis a menţionat că a selecţionat sportivi astfel încât să nu slăbească echipele româneşti care doresc să participe la competiţie. "Echipa va fi destul de puternică, am sportivi cu experienţă. Dar pe de altă parte nu am dorit să convoc sportivi care sunt la alte echipe din România care doresc să participe la competiţie. Aşa că am făcut un lot cât de cât puternic, dar fără să slăbesc echipe din ţară care vor participa, cum sunt Steaua, UVT Timişoara sau Team Novak. Vreau să aibă şi ele un cuvânt de spus în Turul României. În funcţie de cum decurg lucrurile în cursă, poate ne ajutăm unii pe alţii. După cinci ani mi-aş dori ca în ultima zi a Turului să avem pe prima treaptă a podiumului un român. Promit să fac tot ce e posibil pentru a atinge această performanţă", a mai spus el.Eduard Grosu, unul dintre cei mai în formă ciclişti români, speră să primească acordul echipei sale Nippo Vini Fantini Europa Ovini pentru a participa la Turul României. "Sunt foarte bucuros, vreau să mulţumesc tuturor instituţiilor care au făcut posibilă revenirea Turului României în calendarul ciclist internaţional. La ultima ediţie, cea din 2013, am câştigat o etapă şi m-am clasat de două ori pe locul 3. Aceea a fost prima victorie a unui ciclist român de când competiţia a intrat în circuitul UCI. Aş vrea să particip la tur, aştept răspunsul echipei mele. Cred că azi voi primi un răspuns oficial şi voi vedea dacă pot să iau startul. Eu sunt foarte motivat. Revin după o accidentare şi asta m-a cam ţinut puţin pe loc, altfel m-aş fi putut gândi chiar şi la clasamentul general. Dar având patru etape de sprint aş vrea foarte mult să fiu prezent la start pentru că sunt sigur că aş putea câştiga multe dintre ele. Avem o echipă naţională foarte competitivă şi cred că în cursă colegii mei m-ar putea aduce în cea mai bună poziţie pentru sosirile de etapă. Unul dintre obiectivele mele ar fi tricoul galben în Turul României", a afirmat Grosu.În cadrul conferinţei de presă a fost prezentat noul logo al Turului Ciclist al României, precum şi tricourile galben (acordat liderului în clasamentul general), alb (acordat celui mai bun sportiv Under 23), verde (acordat celui mai bun sprinter), albastru (acordat celui mai bun sportiv român) şi roşu (acordat celui mai bun căţărător). Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOEdiţia a 51-a a Turului ciclist al României va avea loc în perioada 18-23 septembrie şi va trece prin cele trei provincii istorice ale României cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din sud-estul Europei, care a avut prima ediţie în 1934, va reveni după o pauză de cinci ani."Mica Buclă", cum este cunoscut Turul României, va avea cinci etape şi se va desfăşura pe o distanţa totală de 718 km, cursa fiind inclusă în calendarul UCI.Pe 18 septembrie va avea loc festivitatea de deschidere a competiţiei şi prezentarea echipelor, la Alba Iulia, iar pe 19 septembrie se va desfăşura prima etapă, Alba Iulia - Sibiu, în lungime de 154,7 km. Pe 20 septembrie va avea loc etapa a doua, Sibiu - Braşov, 162,8 km, în data de 21 septembrie este programată etapa a treia, Braşov - Focşani, cea mai lungă de la această ediţie, 176,3 km, penultima etapă va avea loc pe 22 septembrie, Buzău - Târgovişte (124,7 km), cursa urmând să se încheie pe 23 septembrie, la Bucureşti, cu un circuit de 100 km.Vor participa la Turul României 5 echipe naţionale, 11 echipe continentale şi 4 de club: România, R. Moldova, Serbia, Turcia, Belarus; Team Novak (România), MsTina-Focus (România), Team Illuminate (SUA), Monkey Town (Olanda), Trevigiani Phonix-Hemus 1896 (Bulgaria), Kobanya Cycling Team (Ungaria), Massi-Kuwait (Kuweit), Pannon Cycling Team (Ungaria), Voster ATS Team (Polonia), Apple Team (Kazahstan), Lvov Cycling Team (Ucraina); Steaua Bucureşti (România), UVT Devron West Cycling Team Timişoara (România), Cycling Team Friuli (Italia), Novo Nordisk Development Team (SUA). 