Viorica Dăncilă exclude posibilitatea ca Summitul celor Trei Mări să nu se mai organizeze din lipsă de finanţare

15:30

Preşedintele american Donald Trump a calificat vineri drept "escrocherie" cartea jurnalistului de investigaţii Bob Woodward despre preşedinţia sa, spunând că citatele au fost inventate, relatează AFP."Cartea lui Woodward este o escrocherie. Nu vorbesc în felul în care sunt citat. Dacă ar fi fost aşa, nu aş fi fost ales preşedinte", a scris Trump pe Twitter din Montana, unde se află pentru un miting electoral. The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts - and our country is doing GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2018"Autorul foloseşte în carte orice truc pentru a denigra şi a bagateliza. Aş vrea ca oamenii să poată vedea adevăratele fapte - iar ţara noastră o duce GROZAV!", a adăugat el.Celebrul jurnalist de investigaţii Bob Woodward va lansa la 11 septembrie în SUA o carte explozivă, 'Fear: Trump in the White House', care îi face un portret devastator liderului de la Casa Albă.În acest volum, din care Washington Post a publicat marţi câteva extrase, Woodward face portretul unui preşedinte incult, coleric şi paranoic, pe care colaboratorii se străduiesc să-l controleze pentru a evita derapaje foarte grave.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)