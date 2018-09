LIGA NAȚIUNILOR // liveTEXT de la 19:00 » Italia - Polonia și Turcia - Rusia sunt cele mai tari meciuri ale zilei + Lituania - Serbia, celălalt meci din grupa României » Comentăm împreună AICI

18:30

Mihaela Buzărnescu, numărul 21 mondial, a făcut azi încă o rezonanță magnetică și precizează că recuperarea merge bine.În legătură cu cele reclamate de jucătoarea luxemburgheză Mandy Minella, ea a spus: "Cred că ar trebui să se adreseze WTA și ITF, pentru că eu am respectat recomandările lor. De la ei vor primi răspunsurile care o vor lămuri asupra situației. Eu mi-am dorit mult să joc la US Open și am făcut eforturi pentru recuperare". ...