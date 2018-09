Ultimele cuvinte ale modelului care a murit pe iachtul unui milionar! Și-a sunat rudele și a izbucnit în plâns

11:20

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri la nivelul de 3,12%, de la nivelul de 3,15% joi, informează Banca Naţională a României (BNR). În plus, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei cu […] The post Indicii ROBOR la 3 luni, la 6 luni și la 12 luni au scăzut vineri appeared first on Cancan.ro.