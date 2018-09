SUA: Barack Obama îl atacă pe Donald Trump şi tăcerea asurzitoare a republicanilor

20:10

Competiţia de culturism şi fitness Tiger Classic, programată între 8 şi 9 septembrie la Teatrul Tineretului (Palatul Naţional al Copiilor) din Capitală, se desfăşoară din acest an ca un eveniment Diamond Cup din elita Federaţiei internaţionale de culturism şi fitness (IFBB), cu participarea a 150 sportivi şi sportive din 23 de ţări.Mihai Tigora, preşedintele AS Tiger Sports, organizatoarea competiţiei, a precizat vineri, într-o conferinţă de presă la Teatrul Tineretului, că evenimentul face acum parte din elita Diamond Cup şi cei mai buni sportivi vor primi puncte în clasamentul mondial şi carduri de profesionist.''Ne bucurăm că am ajuns la un asemenea nivel în România, înseamnă mult pentru fitnessul din România accederea în elita competiţională internaţională. Cred că vom asista la un eveniment cu adevărat spectaculos în zona fitnessului. Vor fi circa 150 de sportivi din aproximativ 23 de ţări, foarte bine pregătiţi din ce am văzut la înregistrarea lor. Avem arbitri veniţi din şapte ţări europene, inclusiv din top managementul IFBB. Pentru prima dată în România, se vor acorda carduri de sportiv profesionist, un număr de cinci carduri pentru început în acest an. De asemenea se vor acorda puncte în clasamentul mondial IFBB, iar la sfârşitul anului, cei mai bine clasaţi sportivi vor primi sume consistente în bani. Nu pot face previziuni pentru sportivii români care au şanse la primul loc, prefer să urmărim competiţia şi cei mai buni să câştige. Cei care vor intra în posesia cardurilor emise de IFBB devin sportivi profesionişti, vor intra într-o altă elită de concurenţi. Trebuie să fii foarte bun la categoria ta pentru a intra în posesia unui card de profesionist, să obţină locul '', a declarat Mihai Tigora, organizatorul competiţiei care a ajuns la a XII-a ediţie.Cele cinci IFBB Elite Pro Card vor fi acordate câştigătorilor la categoria open din probele Bikini Fitness şi Body Fitness, la feminin, respectiv Bodybuilding, Classic Bodybuilding şi Physique, la masculin.Ca şi anul trecut, invitat de onoare este britanicul Dorian Yates, 56 ani, câştigător de şase ori consecutiv al titlului mondial Mr Olympia (1992-1997), însoţit de soţia sa Gal Yates, campioană mondială de bodyfitness.Dorian Yates a declarat că şi-a extins afacerea cu suplimente şi la Bucureşti şi a făcut o pledoarie pentru practicarea culturismului: ''Am fost aici şi anul trecut. De atunci au apărut multe schimbări, acum am un partener de afaceri în Bucureşti, aşa că am început să vin mai des, am deschis birouri aici şi avem o linie nouă de suplimente nutritive DY Shadowline. Culturismul este ca orice altă activitate, în sensul că trebuie să-ţi defineşte foarte clar obiectivul la care aspiri. Trebuie să-ţi faci un plan şi trebuie să fii perseverent, să-ţi urmăreşti cu tenacitate scopul şi să minimizezi, să reduci lucrurile care îţi pot distrage atenţia. Rezultatul nu vine peste noapte, sunt mulţi entuziaşti care se apucă de culturism, îi ţine câteva luni şi apoi renunţă. Este dificil, dar condiţia de bază este perseverenţa''.Întrebat dacă Arnold Schwarzenegger, de şapte ori câştigător al titluri Mr. Olympia între 1970 şi 1980, poate fi considerat cel mai mare culturist al tuturor timpurilor, Dorian Yates a recunoscut importanţa austriacului în dezvoltarea şi promovarea acestei discipline: ''E o întrebare dificilă, dar în perioada în care a concurat Arnold, a fost de departe cel mai bun culturist şi probabil una din persoanele care au făcut cel mai mult pentru promovarea culturismului, datorită audienţei pe care a avut-o prin filmele sale şi tot ce a făcut''.Competiţia debutează sâmbătă de la ora 13,30, iar biletele cu preţul de 50 şi 75 lei pot fi achiziţionate direct de la intrarea în Teatrul Tineretului de la ora 10,00. În cadrul competiţiei vor fi organizată o zonă expo cu articole sportive şi suplimente nutritive, iar spectatorii se pot înscrie la diferite concursuri şi tombole cu premii.Partener media al acestui eveniment sportiv este Agenţia Naţională de Presă AGERPRES.AGERPRES (autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)