DOCUMENTAR: Flotila România Centenar participă la The Great River Race, pe Tamisa

03:20

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, vineri seara, după remiza echipei naţionale de fotbal a României cu Muntenegru, scor 0-0, că acesta nu este debutul pe care îl aştepta în Liga Naţiunilor, precizând că e greu să marchezi atunci când nu nimereşti poarta."E clar că nu e debutul pe care îl aşteptam. Am văzut în seara asta o echipă a Muntenegrului foarte agresivă în apărare cu opt jucători pe două linii şi cei doi din faţă care au alergat foarte mult. E clar că noi nu am avut idei pe faza de atac. Am avut foarte puţină inspiraţie. Ceea ce am lucrat la antrenamente s-a realizat doar un pic la începutul reprizei secunde, iar când am avut un om în plus ne-am grăbit. Practic în ultimele 12-15 minute nu s-a jucat fotbal. Din păcate multe şuturi nu au prins spaţiul porţii. Şi atunci e greu să dai gol dacă nu nimereşti poarta. Băieţii au vrut, dar această dorinţă de a câştiga azi i-a făcut să ia foarte multe decizii greşite pe faza de atac. Şi atunci nu am avut limpezimea necesară în ofensivă. La plusuri pot pune faptul că băieţii au alergat, au încercat. Dar, din păcate, în seara asta atât am putut pe faza de atac. Am avut şi câteva greşeli în apărare în care le-am permis celor din Muntenegru să ne pună în dificultate. Ele trebuie corectate. Dar la fazele fixe am stat destul de bine, chiar dacă Muntenegru e o echipă de gabarit", a spus Contra."Am fost obligat să fac şi două schimbări defensive şi nu am mai avut posibilitatea să îl bag pe Ţucudean lângă Keşeru când ei au rămas în 10 oameni. Acum să sperăm că vom câştiga în Muntenegru. Ei au o echipă puternică, agresivă în multe momente. E foarte greu să desfaci o asemenea apărare. Trebuie să ai inspiraţie, să faci lucruri diferite în 25-30 de metri, dar noi nu am făcut asta. Când întâlneşti o asemenea formaţie trebuie să ai răbdare, să mişti mingea rapid, însă noi le-am dat posibilitatea să se aşeze bine în apărare. Nu am avut viteză, nu am avut învăluiri, nu am avut schimbări de direcţie. Trebuie să facem mult mai mult pentru a câştiga meciuri. Din punct de vedere al efortului şi al dorinţei nu pot să reproşez nimic niciunui jucător. S-au bătut cu ei, au făcut presing avansat, dar când nu ai inspiraţie pe faza de atac e foarte greu să câştigi. A fost greu şi fără spectatori, în anumite momente entuziasmul publicului de la Ploieşti poate ne-ar fi ajutat să fim mai lucizi. Nu e uşor să te mobilizezi la un meci fără spectatori. Pentru mine a fost primul meci ca antrenor fără spectatori. E foarte straniu, mai ales dacă joci pe teren propriu", a adăugat selecţionerul.Contra speră ca România să câştige, luni, în deplasare cu Serbia, echipă care se află pe primul loc în grupă după victoria cu 1-0 cu Lituania. "O să încercăm să ne întoarcem cu un rezultat bun din Serbia. Serbia a fost întotdeauna favorita grupei. Noi ne vom bate să câştigăm grupa şi sper să o facem chiar dacă am început cu un egal. Nu consider că avem şansa a doua, suntem la început, mai sunt destule meciuri. Un egal în Serbia este un rezultat bun, dar mi-aş dori să câştigăm acolo. Poate vom fi mai inspiraţi. Avem nevoie de jucători care să facă ceva diferit pe faza de atac", a menţionat Cosmin Contra.Echipa naţională a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu selecţionata Muntenegrului disputată vineri seara, pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, în prima etapă din cadrul Grupei a 4-a, Seria C, a Ligii Naţiunilor.La 10 septembrie, de la ora 21,45, România va întâlni pe stadionul Partizan din Belgrad, selecţionata Serbiei, în etapa a doua a Ligii Naţiunilor.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)