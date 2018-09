Rapperul Mac Miller, fostul iubit al Arianei Grande, a fost găsit mort!

17:00

Un nou cutremur a avut loc în țara noastră, potrivit Institutului Națuional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a întregistrat la ora 14:43, la o adâncime de 30 de kilometri, în județul Vrancea. A avut o intensitate de 2,6 pe stara Richter. The post Un nou CUTREMUR în România! Ce intensitate a avut appeared first on Cancan.ro.