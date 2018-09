PORTUGALIA U21 - ROMÂNIA U21 1-2 // Cât de mare e victoria ”tricolorilor” mici? Au bătut puști de la Benfica, Porto și Sporting + o vedetă de 18 milioane din Premier League

10:40

UPC România a anunțat printr-un comunicat că posturile de televiziune Look Sport și Look Plus se vor vedea în continuarea în rețeaua de cablu, după ce-a fost prelungit acordul între părți pentru următorii trei ani.Potrivit reprezentanților UPC, televiziunile Look se pot vedea și pe aplicația online Horizon Go, dar utilizând și funcția Replay a mediabox-ului Horizon, conținutul fiind disponibil cu până la șapte zile în urmă. ...