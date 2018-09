Un băiat de numai 11 ani a participat la o tâlhărie în plină stradă la Oradea. Puștiul a fost cel care a ”recoltat” prada

09:10

Djokovic – Del Potro, finala de la US Open. Argentinianul a profitat de abandonul lui Nadal. Aflat într-o mare revenire de formă, Novak Djokovic are ocazia să lege titlul de la Wimbledon de cel de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Sârbul s-a calificat fără emoții în finală, după 6-3, 6-4, […]