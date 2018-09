Marcel Toader, informații șoc despre noua iubită! Totul s-a întâmplat în timpul căsniciei cu fosta soție

18:50

ULTIMA ORĂ: Voucherele de vacanță ar putea fi distribuite și angajaților din sectorul privat, nu numai celor care lucrează la stat. Este vorba despre o propunere, deocamdată, în condițiile în care și angajații din sectorul privat, cu salariul minim pe economie, contribuie – prin taxele și impozitele lor – la acordarea voucherelor de vacanță de vacanţă […] The post ULTIMA ORĂ: Și angajații de la privat ar putea primi vouchere de vacanță! appeared first on Cancan.ro.