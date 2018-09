Un urs a fost surprins în trafic pe DN 2D! (video)

20:50

Doi bărbați au fost răniți, vineri seara, la Mina Vulcan, în județul Hunedoara, după explozia unei capse în subteran. Ambii ortaci au fost scoși răniți, cu arsuri, dar conștienți, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ambulanței Hunedoara, dr. Călin Dumitrescu, doi bărbați, unul de 41 de ani și altul de 42 de ani, au […]