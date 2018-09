Un elicopter s-a prăbuşit în Nepal cu şapte persoane la bord

11:50

Sârbul Novak Djokovic, cap de serie 6 la US Open, s-a calificat în a 6-a sa finală la Flushing Meadows şi speră că duminică va reuşi să câştige al treilea său titlu, după 2011 şi 2015, împotriva argentinianului Juan Martin del Potro, cap de serie 3.Djokovic, 31 ani, l-a eliminat pe japonezul Kei Nishikori cu un sec 6-3, 6-4, 6-2 şi aşteaptă cu încredere finala cu Del Potro, pe care îl conduce la meciurile directe cu 14-4.''Nishikori este un jucător rapid care ia mult timp adversarilor. Ştiam că dacă reuşesc să-mi menţin ritmul, voi avea şansă să-l incomodez şi să-l fac să greşească. Ceea ce s-a şi întâmplat. În momentele bune, serviciul a funcţionat bine. Am returnat bine, am pus o presiune constantă pe el, am încercat să-l facă să alerge, să-i rup ritmul. Am făcut un meci foarte bun'', a declarat Djokovic, care în acest an s-a impus la Wimbledon.Despre meciul cu Del Potro, Djokovic a declarat că ''el a fost afectat de lupta sa împotriva accidentărilor care l-au ţinut departe de circuit 2-3 ani. Dar, el a fost mereu considerat de toată lumea ca un jucător de Top 5. Chiar când a căzut în clasament şi a trebuit să revină, toţi ştiam că are capacitatea şi calitatea de a ajunge unde este azi. E un jucător căruia îi plac meciurile mari. Joacă tenisul vieţii sale în ultimele 15 luni''.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Simona Aruştei)