Bianca Drăgușanu le-a spus BUNĂ DIMINEAȚA fanilor! Era aproape dezbrăcată!

23:30

Una dintre echipele de tradiție din fotbalul românesc, Farul Constanța, se zbate în mediocritate, chiar dacă în această vară a reușit promovarea. A făcut-o, însă, din Liga 3, dar imediat a ieșit tam-tam! (Aplica acum la videochat pentru 5.000$ garantat!) Petre Grigoraș, antrenorul alături de care echipa a făcut saltul, nu a mai continuat, deși avea […] The post Antrenorul Petre Grigoraș a luat foc. “Au intrat în vestiar, și-au aprins țigările și…” appeared first on Cancan.ro.