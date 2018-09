Blocul care a ars în București nu ar fi avut actele în regulă. Oamenii plăteau rate direct la dezvoltator

13:10

Fostul premier precizează că liderul PSD a mințit atunci când a spus ”că l-a dat afară pe Harabagiu și că pe paginile de Facebook ale PSD nu se mai difusează fake news”. Postarea integrală a fostului premier de pe Facebook Ati uitat de episodul “ Simona Halep a fost huiduita pe Arena Nationala” ??? Ati uitat cum a mintit Dragne a la Antena 3 ( normal????????) ca l-a dat afara pe Harabagiu si ca pe paginile de Facebook ale PSD nu se mai difuzeaza fake news? Ati uitat cum au postat pe toate paginile lor ca “Ponta este agent chinez” pentru ca l-am primit la Bucuresti in 2013 pe Premierul Li Keqiang ? ( in 2013 Dragnea era vicepremier si ca sa fie primit la intalnirea Premierilor de la Snagov s-a oferit sa aduca el niste porci sa ii prepare acolo , ca la Sediul SRI)! Daca liderii PSD au uitat vor avea aceeasi soarta - si isi merita soarta si Gabriela Firea care acum poate sa afle de pe paginile de Facebook ale PSD ca “vinde gazele din Marea Neagra”! Sigur ca poti sa o acuzi pe Gabriela Firea de multe pacate - daca insa chiar crezi ca s-a certat cu Dragnea pentru “gazele din Marea Neagra” inseamna ca ai acelasi numar de neuroni ( adica ZERO) cu cei care au crezut ca a fost huiduita Simona Halep! Din fericire PSDragnea exista in online doar ca sa spuna niste minciuni atat de gogonate incat nu le crede nimeni si ca sa incaseze milioane de injuraturi / din pacate in trezoreria PSD intra in fiecare luna cam 130.000 euro din Bugetul de Stat ( adica din banii care ar trebui sa mearga la pensii , salarii, spitale, scoli etc ) care trec mai departe la niste firme de partid care “promoveaza” aceste mizerii pe Facebook! Ca sa stiti unde se duc banii platiti de dvs ca taxe si impozite!