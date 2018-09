Pariu surprinzător al unei glorii oltene: "Va pleca pe 8-10 milioane de euro" » Ești de acord?

21:20

Daniel Isăilă, fostul selecționer al naționalei U21, a vorbit despre victoria de senzație reușită de România în Portugalia, 2-1. "Am stat pe net non-stop în timpul meciului, chiar presimțeam în minutele de prelungire că se poate întâmpla ceva rău. Bine că am câștigat, băieții merită toate felicitările.Mă așteptam să câștigăm în Portugalia, și în meciul tur am fi ptutu câștig. ...