Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 9 septembrie 2018. Scorpionii își schimbă look-ul

O femeie din Reșița își plimbă în lesă câinele. Un bichon alb. Numai că animalul nici nu mișcă, astfel că plimbarea se transformă într-o imagine care șochează. "Cred că a murit, doamnă", spune un șofer după ce a oprit în fața trecerii de pietoni pentru a-i acorda prioritate. "A murit!" Ajungând pe trotuar, femeia răspunde: […]