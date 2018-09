Jocul virtual - prieten sau dusman?

Jocul video devine parte a vietii copilului din ce in ce mai devreme si, implicit, devine parte si a vietii de parinte. In ce masura jocul virtual este prieten sau dusman al copilului, ne explica Teodora Simona Sarbu, psiholog clinician in cadrul Institutului Marius Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net