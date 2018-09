Administraţia Trump suspendă un ajutor de 25 de milioane de dolari pentru spitale palestiniene

10:20

Goldie Hawn este una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite actriţe, care şi-a construit cariera cinematografică prin multă muncă, fiind mereu în căutarea perfecţiunii. Blondă, cu un chip angelic şi ochi mari, albaştri, cu o candoare pe care a păstrat-o peste ani, Goldie Hawn şi-a cucerit publicul şi rămâne o figură emblematică a filmului american.Kate Hudson este fiica lui Goldie Hawn din mariajul cu muzicianul Bill Hudson. A moştenit talentul artistic, devenind o actriţă de succes. Primul rol în film l-a avut la doar 13 ani, îndrama "Party of Five", unde a interpretat rolul Cory.***Goldie Jeanne Hawn s-a născut la 21 noiembrie 1945, la Washington, SUA. Este actriţă, producătoare, regizor. A urmat cursurile la Montgomery Blair High School în Silver Spring, Maryland şi a absolvit facultatea în 2002 la American University, potrivit site-ului cinemagia.ro.Este fiica lui Rut Hawn (Edward Rutledge Hawn), descendent al lui Edward Rutledge, care a semnat "The Declaration of Independence" în 1776.Goldie Hawn a fost căsătorită de două ori, din prima căsătorie având doi copii - Oliver Hudson şi Kate Hudson. Din relaţia îndelungată cu actorul Kurt Russel are un fiu, Wyatt Russell, născut în 1986, actor şi el.Este bunica lui Ryder Russell Robinson (copilul fiicei sale Kate şi al muzicianului Chris Robinson) şi a lui Wilder Brooks (copilul fiului său Oliver şi al soţiei acesteia, actriţa Erinn Bartlett).Goldie Hawn a fost recompensată pentru rolurile sale din filme cu o stea amplasată pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.Din bogata sa filmografie amintim: "Private Benjamin", "Îndrăgostiţi şi mincinoşi", "Foul Play", "The Duchess and the Dirtwater Fox", "Shampoo", "The Girl from Petrovka", "The Sugarland Express", "Butterflies Are Free", "There's a Girl in My Soup", "SPF-18", "Snatched", "Phineas and Ferb" (TV Series), "The Banger Sisters", "Town & Country", "The Out-of-Towners", "Everyone Says I Love You", "The First Wives Club", "Death Becomes Her", "House Sitter", "Criss Cross", "Deceived", "Bird on a Wire", "Overboard", "Wildcats", "Protocol", "Swing Shift", "Best Friends", "Seems Like Old Times", potrivit imdb.com.***Kate Garry Hudson s-a născut la 19 aprilie 1979, în Los Angeles, California, SUA. A urmat cursurile Crossroads School for Arts & Sciences din Santa Monica, absolvind în 1997. Rolul de debut a fost Cory, în "Party of Five", când avea numai 13 ani. Copilul talentat s-a transformat într-o femeie frumoasă, o actriţă fenomen, care a muncit enorm pentru a-şi construi drumul în cinematografie.A fost căsătorită cu liderul formaţiei Hard Rock Blues Band, Chris Robinson (2000-2007) cu care are un copil, Ryder Robinson, născut în 2004. A avut o legătură cu actorul Owen Wilson (cunoscut publicului din "Meet the Parents" sau "The Haunting"). A lansat două discuri de muzică şi a fondat o casă de producţie, conform cinemagia.ro.Din filmografia lui Kate Hudson amintim: "Marshall", "Deepwater Horizon", "Mother's Day", "Rock the Kasbah", "Good People", "Wish I Was Here", "Clear History" (TV Movie), "Glee" (TV Series), "The Reluctant Fundamentalist", "Something Borrowed", "A Little Bit of Heaven", "The Killer Inside Me", "Nine", "Bride Wars", "My Best Friend's Girl", "I Fool's Gold", "You, Me and Dupree", "The Skeleton Key", "Raising Helen", "The Divorce", "Alex & Emma", "How to Lose a Guy in 10 Days", "The Four Feathers", "Ricochet River", "The Cutting Room", "Almost Famous", "Dr. T & the Women", "I Gossip", "About Adam", "200 Cigarettes", "Desert Blue", conform imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Simona Aruştei)