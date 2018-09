Drama dureroasă prin care trece un jucător al lui Arsenal » Ținta atacurilor homofobe: "Fanii mă numesc «lesbiană»"

10:00

Contractele de zeci de milioane de dolari, atenția de la nivel mondial și presiunea ideologică la care e supusă în ultimul timp orice vedetă din sportul mondial au făcut-o să creadă pe Serena Williams că este ceva ce nu trebuie neapărat să fie: un model. Ce am înțeles după scandalul de aseară de la US Open? Că nu trebuie să te iei de Serena Williams fiindcă ea e Serena Williams. Are busola morală intactă: "Mai bine pierd, decât să trișez". ...