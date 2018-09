Incendiu la Botoșani: au ars 250 de tone de furaje. Pagubele materiale sunt uriașe

11:10

Sci-Fi FEST 2018, festivalul deja tradițional de știință și imaginație organizat de revista Știință&Tehnică, stă anul acesta sub semnul Centenarului. Evenimentul va avea loc weekendul viitor, pe 15 și 16 septembrie, la Biblioteca Națională a României, sub sloganul „100 de ani de cercetare românească". Sci-Fi FEST 2018 aduce în fața publicului larg oameni de știință, […]