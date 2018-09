Premierul - mesaj cu ocazia Anului Nou Evreiesc; şi-a exprimat convingerea că relaţiile bilaterale vor fi aprofundate

14:30

Deputatul liberal Marilen Pirtea consideră că deschiderea anului şcolar stă sub semnul "improvizaţiilor şi dezinteresului", menţionând că sute de mii de elevi vor începe şcoala într-o clădire fără apă curentă, fără toalete, iar din 6.200 de unităţi şcolare peste jumătate nu deţin autorizaţie la incendii."Aşa cum ne-am obişnuit în fiecare an că zăpada ne surprinde, ne prinde nepregătiţi, iată că putem să statuăm an de an că şi începutul anului şcolar ne prinde nepregătiţi. După promisiunile guvernanţilor PSD-ALDE că în acest an şcolar vom avea o abundenţă, iată că anul şcolar debutează sub aceleaşi mărci ale improvizaţiei, dezinteresului şi insuficienţei", a afirmat, duminică, la o conferinţă de presă, Marilen Pirtea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.Pirtea a spus că persistă fenomenul de ''neasigurare a standardelor sanitare'' în şcoli şi grădiniţe, numărul celor care nu au autorizaţie sanitară de funcţionare sau au primit aviz negativ de la autorităţile sanitare fiind încă semnificativ.Potrivit lui Pirtea, în jur de 4.000 de unităţi nu deţin avize sanitare. "Acest lucru înseamnă că sute de mii de elevi vor începe anul şcolar într-o clădire fără apă curentă sau potabilă, fără toalete - aproximativ 2.300 de şcoli au toalete în curte -, cu risc crescut la cutremure, cu mobilier vechi sau neadecvat actului de studiu sau chiar fără gard", a afirmat Pirtea.El a atras atenţia şi asupra neîndeplinirii condiţiilor impuse de normele de securitate la incendii. "La nivel naţional, din cele mai recente date ale Inspectoratului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, din cele 6.200 de clădiri de şcoli, 3.892 nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu", a spus Pirtea.Acesta a avertizat, totodată, că sunt prea multe greşeli în noile manuale de clasa a VI-a, criticând monopolul editării manualelor de către Editura Didactică şi Pedagogică.Potrivit lui Pirtea, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis să solicite Editurii Didactice şi Pedagogice (EDP) retipărirea în totalitate a manualului de Geografie de clasa a VI - a, iar directorul editurii a afirmat că vor trebui retipărite aproximativ 148.000 de manuale, costul întregului proces fiind de 300.000 de lei.El a subliniat că sunt multe greşeli şi în manualul de Biologie de clasa a VI - a, dar şi în manualele de Matematică şi Limba română au fost făcute "erori ştiinţifice, exprimări neclare, greşeli gramaticale"."PNL a avertizat încă de acum un an că manualul unic va fi o carte şcolară de proastă calitate, atunci când un manual este făcut fără licitaţie, fără concurenţă, fără specialişti şi fără un control temeinic", a mai spus Pirtea.În opinia deputatului liberal, manualele realizate de Editura Didactică şi Pedagogică sunt mult mai proaste faţă de cele realizate de editurile private.De asemenea, el a arătat că anul şcolar începe şi cu un deficit grav de profesori titulari. "La nivel naţional, Ministerul Educaţiei anunţă că sunt disponibile 30.000 de posturi care pot fi ocupate şi în regim de plată cu ora. (...) Totuşi, Sindicatul 'Spiru Haret' anunţă o iminentă tăiere de posturi, în jur de 1.000 de posturi pentru care se aşteaptă desfiinţarea în preuniversitar: pierderea de posturi vine pe o lipsă cronică de profesori bine pregătiţi, cât şi de personal nedidactic competent", a adăugat deputatul liberal.Pirtea a apreciat că sunt condiţii tot mai deficitare în privinţa siguranţei în şcoli, tot mai multe unităţi de învăţământ fiind lipsite de pază umană sau sisteme de supraveghere video, iar statisticile arată o evoluţie îngrijorătoare a violenţelor în şcoli. Peste 10.000 de cazuri de violenţe între elevi sau asupra elevilor sunt raportate anual la poliţie, a adăugat acesta.Marilen Pirtea a mai spus că a crescut foarte mult costul educaţiei, acesta dublându-se în 8 ani. "În 2018 suma pe care părinţii trebuie să o aloce suplimentar este dublă: 3.093 de lei anual", a mai spus el. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Simona Aruştei)