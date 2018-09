Incendiul uriaș din Capitală a lăsat 54 de familii în stradă! Primele imagini din blocul care a ars

13:20

Serena Williams a încercat din răsputeri să obțină cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră, însă a fost oprită de Naomi Osaka. Campioana din Compton a avut un conflict cu arbitrul partidei, Carlos Ramos. Serena Williams a primit nu mai puțin de trei penalizări pentru „code violation”: prima pentru coaching, după ce arbitrul […] The post Momente ȘOCANTE la US Open! Serena William l-a făcut ”hoț” și ”mincinos” pe arbitrul spaniol! appeared first on Cancan.ro.