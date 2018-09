Vladimir Drăghia, topit după prințesa lui: „Nu pot să-i rezist!”

14:20

Arsenie Boca, părinte ieromonah, teolog și artist plastic ortodox român, a fost stareț la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop. Datorită personalității sale, la mănăstire veneau mii și mii de credincioși, motiv pentru care a intrat în atenția Securității. Părintele a fost unul dintre martirii gulagului comunist. Mulți dintre […] The post Arsenie Boca, încă o controversă! Ce mesaj a transmis Patriarhia Română appeared first on Cancan.ro.