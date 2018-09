Culisele războiului Firea-Dragnea. Gazarea din Piața Victoriei și probele neștiute care se adună în dosarul penal

01:00

Horoscop Liviu Dragnea, Traian Băsescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Teodor Stolojan, Mircea Geoană, Lia Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Adrian Năstase, Mihai Tudose. Oameni politici de prima mână, trei președinți ai României, prim miniștrii, primari etc etc – fără vreo ordine anume sau vreo clasificare pe importanță, gen, partid etc. Nici măcar nu am dat prioritate doamnelor, ca regulă elementară de politețe.