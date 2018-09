Chelsi Smith, fostă Miss America, a murit! Suferea de cancer la ficat

16:10

Mariana de la Exatlon a fost una dintre concurentele foarte puternice ale emisiunii-concurs dinRepublica Dominicană, sezonul 1. În vârstă de 45 de ani, Mariana recunoaște că și-ar dori să participe la încă o ediție a emisiunii de care s-a atașat atât de mult. Deși încă nu știe dacă această dorință personală se va îndeplini sau […]