Gestul care trădează ce simte Mădălin Ionescu pentru Cristina Șișcanu. Ce a făcut fostul prezentator în public

09:10

MAV Sports Timișoara a cucerit Liga Campionilor la minifotbal. În timp ce la fotbal în 11 am ajuns în lumea a treia, la minifotbal am ajuns stăpânii Europei. România a aliniat opt echipe la startul competiției desfășurate la Terme Catez (Slovenia), dintre care patru s-au calificat în semifinale. În finală, campioana României s-a impus, duminică. la lovituri […] Post-ul MAV Sports Timișoara a cucerit Liga Campionilor la minifotbal. Palidă consolare, după ce la fotbal în 11 am ajuns în lumea a treia / VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.