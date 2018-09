Monede de aur din secolul al 5-lea, găsite îngropate într-o oală, sub un teatru din Italia

10:30

Marian Avila, un model de 21 de ani din Spania cu sindrom Down, și-a împlinit visul de a merge la New York Fashion Week datorită unui designer din Atlanta, cunoscut pe contul de socializare. Avila este din zona Benidorm, în provincia Alicante, în estul Spaniei, pe coasta mediteraneană. „M-am simțit foarte fericită și mi-a plăcut […]