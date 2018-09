Începe Festivalul Capitalelor Naţiunilor Centenare; spectacole de teatru, filme, concerte şi expoziţii - până pe 17 septembrie

11:20

Elementul esenţial al creşterii calităţii educaţiei este "în mâna" profesorilor, care trebuie să facă lecţiile atractive, pentru ca elevii să vină cu drag la şcoală, consideră ministrul Educaţiei, Valentin Popa."Stimaţi profesori, este foarte important ca dvs să faceţi la clasă lecţii atractive, să ţineţi elevii în clase şi să-i aduceţi cu drag la şcoală. Oricât am face noi din punctul de vedere organizatoric şi al salariilor, până la urmă, elementul esenţial al creşterii calităţii educaţiei este în mâna dvs, la clasă. Şi de aceea, dragi colegi, dvs, împreună cu părinţii şi elevii, trebuie să formaţi un parteneriat. Vă rog, dragi elevi, să aveţi încredere în profesorii voştri. Stimaţi părinţi, aveţi încredere în profesori, iar dvs, dragi profesori, vă rog să vă câştigaţi această încredere, este foarte importantă pentru creşterea calităţii în educaţie", a declarat ministrul Educaţiei, luni, în mesajul rostit la festivităţile de deschidere a noului an şcolar, organizate la Colegiul Naţional "Octavian Goga" din Miercurea Ciuc.El a mărturisit că ar fi dorit ca noul an şcolar să înceapă pe 17 septembrie, pentru a fi mai mult timp de pregătire, însă, data de 10 septembrie este mai potrivită într-un an în care România marchează Centenarul Marii Uniri."Iată că începem astăzi, 10 septembrie, un nou an şcolar, o dată aleasă la începutul lunii martie. Şi trebuie să vă mărturisesc că a fost aleasă la insistenţele reprezentanţilor elevilor, ale părinţilor şi ale sindicatelor cadrelor didactice. Sincer, aş fi vrut să înceapă pe 17, pentru a avea mai mult timp pentru organizare, dar până la urmă data de 10 este o dată foarte potrivită, cred eu, pentru că, iată, începem un an şcolar sub simbolul lui 10. Este 10 septembrie într-un an în care împlinim 100 de ani de la Marea Unire. (...) Şi vă doresc, dragi elevi, ca nota 10 să vă urmărească în fiecare zi în acest an şcolar, atât la şcoală, cât şi acasă şi în societate. Să primiţi 10 pentru ceea ce învăţaţi şi pentru modul în care vă comportaţi", le-a transmis ministrul elevilor.El a subliniat în mesajul său că a crescut valoarea burselor acordate elevilor."Începem un an şcolar cu multe schimbări financiare, pozitive, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Iată, săptămâna trecută, Guvernul a adoptat o hotărâre de guvern prin care programul 'Bani de liceu' - bursele acordate elevilor sunt semnificativ crescute, de la 150 de lei la 250 de lei, iar plafonul care reprezintă venitul maxim net pe membru de familie a fost crescut extrem de mult, de la 150 de lei până la 500 de lei, astfel încât cât mai mulţi elevi să se poată încadra pentru a primi o astfel de bursă", a menţionat ministrul Popa.Acesta a vorbit şi despre un alt proiect de hotărâre de guvern, aflat în circuit de avizare, privind majorarea bursei profesionale de la 200 la 250 de lei, pentru toţi elevii de la liceele profesionale, şi de la 400 la 500 de lei, pentru elevii care urmează cursurile în învăţământul dual. De asemenea, Valentin Popa a făcut referire şi la programul Euro 200, care a fost îmbunătăţit şi prin care elevii sunt ajutaţi să îşi poată cumpăra un calculator, plafonul de acordare crescând până la 250 de lei.Potrivit acestuia, a fost schimbat şi regulamentul în privinţa olimpiadelor şcolare. Astfel, olimpiada la faza judeţeană va avea subiect unic, indiferent de disciplină, iar la faza naţională se vor califica cei care obţin locul întâi la faza judeţeană.Ministrul Popa a vorbit în deschiderea anului şcolar şi despre schimbările financiare în privinţa cadrelor didactice."Şi pentru profesori sunt schimbări financiare semnificative. Faţă de 11 septembrie anul trecut, când începea anteriorul an şcolar, salariile au crescut în medie cu 25% şi vor urma şi alte creşteri salariale. Pentru că la 1 decembrie va apărea şi un spor de suprasolicitare pentru cadrele didactice de predare, de 10%. La 1 ianuarie 2019 va intra în vigoare regulamentul de acordare a sporurilor pentru condiţii vătămătoare, iar în anul 2019 se va acorda şi un sfert din ecartul dintre salariile prezente şi cele aferente anului 2022. Practic, în anul 2022, va exista o creştere pe medie în sistemul preuniversitar de aproximativ 90%, comparativ cu salariile din 2016. Este o creştere semnificativă şi este un pas important către valorizarea resursei umane. Sper ca toate aceste lucruri să conducă şi la o creştere a calităţii actului educaţional", a afirmat ministrul Educaţiei.Valentin Popa participă, luni, şi la festivităţile organizate de Şcoala Gimnazială "Marton Aron" din Sândominic, judeţul Harghita. AGERPRES/ (AS - autor: Gina Ştefan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)